Grosso verso Firenze accantona l'idea Iraola: quella volta che alla Fiorentina lo consigliò... Cassano

Tra gli estimatori di Andoni Iraola, oltre a Paratici (che lo avrebbe sondato prima di virare su Grosso) sembra esserci anche Antonio Cassano: l'ex calciatore stesso, in un video YouTube di Viva el Futbol risalente allo scorso luglio, raccontò un aneddoto sull'allenatore basco che riguarda da vicino proprio la Fiorentina.

Il commento di Cassano

La Fiorentina aveva da poco scelto Pioli come allenatore per la stagione, poi rivelatasi fallimentare. Cassano, a tal proposito, ricorda: “Ho chiamato Pradè prima che prendesse Pioli e gli ho detto che per fare il calcio offensivo doveva prendere un solo allenatore, Iraola del Bournemouth, un fenomeno. Lui mi rispose che c'erano stati contatti ma che era una pista complicata, e che stavano già chiudendo con Pioli, ma gli ho detto di non prenderlo”. Un copione che, anche con un nuovo DS in società, non sembra essere cambiato per la Fiorentina.

Vicini agli accordi

Oggi, Iraola sembra essere sempre più vicino al Milan, una squadra bisognosa di riaprire un ciclo al più presto attraverso una rifondazione totale. La Fiorentina, che ha la stessa necessità di ripartire da capo, sembra aver scelto Grosso per iniziare il nuovo progetto: resta il dubbio se quella di Iraola fosse veramente una pista tortuosa o se siano state fatte altre valutazioni.