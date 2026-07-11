Fiorentina, arriva Alex Jimenez: La formula dell'operazione. Il giocatore è già a Firenze

La Fiorentina ha chiuso un'altra operazione di mercato, questa volta per quanto riguarda il comparto dei terzini. Secondo quanto riportato da Sky arriva in maglia viola l'esterno basso destro Alex Jimenez.

Prestito e riscatto

Il giocatore spagnolo, classe 2005, è stato prelevato dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto che è stato fissato a venti milioni di euro.

Già a Firenze

Jimenez è addirittura già a Firenze a fare le visite mediche. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com è arrivato in gran segreto questa mattina intorno alle 12.20 all'aeroporto di Peretola. E dunque a breve sottoscriverà il contratto con i viola.