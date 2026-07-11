Ecco Oso, la Fiorentina lavora per la rivoluzione sulla fascia sinistra - VIDEO

Con Robin Gosens in uscita e Fabiano Parisi infortunato al crociato e out per diversi mesi ancora, la Fiorentina sta cercando di occupare la casella del terzino sinistro più rapidamente possibile, per offrire a Fabio Grosso un pacchetto arretrato numericamente completo.

Le caratteristiche di Oso

Il classe 2003 del Siviglia Joaquin Martinez Gauna, in arte “Oso”, è un calciatore per il quale la dirigenza viola sta spingendo da settimane. Il laterale mancino spagnolo, di passaporto anche argentino, è un calciatore molto propositivo sulla corsia di sinistra, bravo a partecipare alla manovra offensiva della squadra. Nella stagione appena conclusa ha messo insieme 25 presenze, con 2 reti e 3 assist.

Si lavora sulle cifre

Il Siviglia chiede almeno 15 milioni di euro per il calciatore ma la Fiorentina non va oltre i 10. Trattative in corso, la dirigenza andalusa vorrebbe il rinnovo di contratto del calciatore ma allo stesso tempo non disdegnerebbe un incasso soddisfacente per il giocatore.

Un video per dare un’idea di Oso: