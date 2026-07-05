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Colpo di scena in difesa: Arriva Dragusin a far coppia con Viery

Redazione /
Radu Dragusin
Radu Dragusin
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Colpo di scena in difesa. Secondo quanto riportato da Sky, la Fiorentina ha raggiunto un accordo di massima per fare arrivare Dragusin dal Tottenham

Prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni, questa la formula per far arrivare il difensore in maglia viola. 

Paratici aveva provato a prenderlo già a gennaio, ma si era scontrato con la volontà del difensore di non voler cambiare squadra. 

 

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