Ecco i primi acquisti di Paratici. In uscita tutti hanno un prezzo, ma con un solo obiettivo: costruire una Fiorentina forte

Impazza il calciomercato, ma con moderazione perché frenato dall’attualità del Mondiale. La Fiorentina ha comunque messo a segno dei colpi, che vi andiamo ora ad illustrare, con la consapevolezza che il bello, ovviamente, debba ancora arrivare.

I primi acquisti targati Fabio Paratici

La Fiorentina ha già messo a segno per il presente un colpo che porta al nome di Viery: giovane difensore centrale brasiliano classe 2005, che arriva dal Gremio per circa 15 milioni di euro più 2 di bonus. E due per il futuro, essendosi assicurata Dennis Beldenti, difensore centrale di 16 anni dell'Union Brescia. Superata la concorrenza di diverse squadre, tra le quali Inter e Como. Beldenti è considerato dagli addetti ai lavori un piccolo fenomeno. E poi, sempre classe 2010, dal Verona è arrivato l’attaccante Egharevba, altro talentissimo in erba pronto a giocare insieme al già attaccante viola fortissimo, anche lui del 2010, Federico Croci.

Ma il bello, specie per il presente, deve ancora venire. E l’impressione è che le operazioni in entrata ed in uscita di quest’estate saranno davvero tantissime. Una volta che partirà l’effetto domino del mercato gigliato, la realtà è che sarà tanto complicato fermarlo.

Nessun incedibile, ma per dare vita ad una Fiorentina molto competitiva

Nonostante le prime immagini del nuovo sponsor Joma abbiano raffigurato prima Fagioli, Ndour, Mandragora e Ranieri, e poi De Gea, la Fiorentina, pur avendo ovviamente delle preferenze su chi continuare a puntare, non prevede giocatori marchiati come incedibili. Situazione comune oggi alla maggior parte delle squadre, escluse quelle più forti e ricche a livello mondiale.

Una Fiorentina più forte

Che significa questo? Che se arriva un’offerta irrinunciabile, che permetterebbe poi alla società di poter rafforzare la squadra, tutti i calciatori possono venire ceduti. Il tutto, però, con un obiettivo chiaro: qualsiasi rivoluzione deve avere un minimo comune denominatore che è quello di costruire una Fiorentina più forte possibile. Paratici ha allo stesso tempo lanciato ed accettato la sfida. Non ci resta che aspettare di vedere i risultati del suo complicato lavoro.