Parisi: "Il recupero procede bene, mi alleno 5 ore al giorno per rientrare prima. Ecco quando potrei tornare in campo"

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, a margine di un evento di beneficienza nella sua Avellino, ha rilasciato un'intervista a Sportchannel214.

Il recupero

“Como? Lasciamo stare le domande di mercato - ha detto Parisi, che poi si è soffermato sul proprio recupero - Sono passati un mese e 20 giorni dall'operazione. Il recupero procede bene, mi sto allenando tutti i giorni 5 ore al giorno per rientrare prima, il percorso però è ancora lungo. I tempi? Non so dire esattamente quando rientrerò, però fra novembre e inizio dicembre dovei farcela. Dipende come reagisce il ginocchio ai carichi di lavoro”.

Giovani viola nella sua Avellino

Parisi si è poi soffermato sulla possibilità di vedere due giovani viola con la maglia dell'Avellino: "Martinelli e Kouadio? Gli ho già scritto due giorni fa perchè vengono nella mia splendida città. Sono in gamba, forti e umili, faranno bene. Mi hanno detto però che c'è ancora un po' di distanza tra le parti.".