Mancino e promettente: ecco Viery, il difensore del Gremio seguito dalla Fiorentina - VIDEO

La Fiorentina ha bisogno di rinforzare, ampliare e anche ringiovanire il proprio reparto difensivo, inserendo un’ulteriore opzione in grado di assicurare qualità e affidabilità. La dirigenza viola monitora con attenzione il difensore classe 2005 Viery Fernandes centrale brasiliano in forza al Gremio, squadra nella quale è cresciuto, che si sta mettendo in evidenza nella stagione in corso.

Le caratteristiche tecniche

Viery è un difensore di piede sinistro in possesso di una qualità tecnica molto buona, una struttura fisica buona anche se non imponente, ottime doti di aggressività e lettura difensiva. Sul giocatore sudamericano, quest’anno vincitore del campionato Gremio-Alegrense, l’attenzione è viva da parte di tante squadre in Europa. La valutazione? Finora il Gremio spara alto e ha respinto la prima offerta viola da 12 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere a meno della cifra richiesta dai brasiliani, ossia attorno ai 20 milioni.

Un video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore del Gremio