Con la fine del campionato, impazza come prevedibile il calciomercato, con la Fiorentina già al centro di trattative, sia in entrata che in uscita, in attesa di definire ufficialmente l’arrivo di Fabio Grosso sulla propria panchina. FiorentinaNews.com ha allora interpellato Sabatino Durante, noto intermediario di mercato, numero uno in fatto di calcio sudamericano.

Cominciamo dalla vittoria del Campionato Primavera da parte della Fiorentina dopo 43 anni. Segno che il Viola Park comincia a dare i suoi frutti?

“Il problema in Italia sta nella mentalità, i giovani italiani non li facciamo giocare, mentre all’estero quelli stranieri vengono buttati nella mischia. La Federazione dovrebbe inserire delle regole per aiutare tutto il movimento. Abbiamo giovani di qualità e preferiamo l’usato sicuro, mi riferisco ai giovani italiani in generale, non solo a quelli della Fiorentina ovviamente. Gasperini, non uno sprovveduto qualunque, ha detto che in Italia bisogna tornare a dare all’allenatore un ruolo centrale, perché chi gestisce oggi il calcio è incompetente. Ecco, io sono d’accordo e dico che i nostri allenatori sono i migliori al mondo. La struttura di Coverciano è il top. Come dirigenti non siamo all’altezza invece, anzi ci sono dei somari, visto i calciatori che arrivano in Italia”.

Fosse stato nella dirigenza della Fiorentina avrebbe confermato Vanoli?

“Ha fatto un ottimo lavoro. Non era un problema tecnico quello della Fiorentina, ma di ambiente, che lui è stato bravissimo a ricompattare. Ha fatto quello che doveva fare. Io, comunque, avrei ripreso Palladino”.

Cosa ne pensa della scelta di Fabio Grosso?

“Grosso è un ragazzo tranquillo, ha l’attitudine giusta, capisce di calcio, ha tutto per fare bene a Firenze. È giovane, ambizioso, sa far giocare bene le sue squadre, è adatto a chi ha palato fine come i tifosi della Fiorentina”.

Si parla molto di Dodô in chiave Roma: cosa ne pensa e quanto può valere oggi il calciatore brasiliano sul mercato?

“Per come gioca Gasperini va bene, perché è straordinario in fase offensiva, ha una forte vitalità, difensivamente invece pecca perché gli mancano i centimetri e perché, appunto, è più bravo ad attaccare che a difendere. Con la difesa a 3 e lui più avanti può fare bene. Hanno pagato 25 milioni Wesley a Roma che più giovane, per lui spendere tra i 15 ed i 20 credo sarebbe la cifra giusta. Anche perché non si dovrebbe ambientare, sarebbe già pronto e con l’altro brasiliano formerebbe una bella coppia di stantuffi”.

Chiudiamo con la voce che parla della Fiorentina su Viery: ci parla del centrale difensivo mancino brasiliano e del suo valore di mercato?

“Buon giocatore senza dubbio, ma per 20 milioni ci sono dei calciatori più forti da prendere. Per quella cifra acquisti giocatori dal Sudamerica con già 2-3 campionati importanti alle spalle”.