​​

header logo
LIVE

La Fiorentina Primavera di Galloppa è Campione d'Italia! Battuto il Parma al Viola Park

Filippo Razzolini /
Credits: ACF Fiorentina
Credits: ACF Fiorentina

Filippo Razzolini /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Fiorentina-Parma 2-1 (75' Rig. Braschi, 83' Kouadio, 86' Mikolajewski)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Kouadio, Balbo (88' Turnone); Deli, Montenegro; Bertolini (64' Kone), Puzzoli (80' Conti), Mazzeo (88' Atzeni); Braschi

A disp.: Fei, Sturli, Ademi, Bonanno, Evangelista, Angiolini, Jallow.
All.: Daniele Galloppa

Tra poco più di due ore a Primavera della Fiorentina torna in campo per l'ultimo atto della sua stagione: alle ore 20.30, tra le mura amiche del Rocco B. Commisso Viola Park, si giocherà la finale scudetto contro i pari età del Parma. I ragazzi gigliati arrivano alla sfida da favoriti, in quanto vincitori della regular season, ma negli contri diretti contro i Ducali tutto è ancora in parità. Galloppa dovrà fare a meno di Sadotti, infortunatosi nelle scorse settimane, ma potrà contare sulle prestazioni di Balbo e Kouadio, per lunghi tratti della stagione aggregati con la Prima Squadra di Paolo Vanoli. Nessun problema per Braschi, che dovrebbe essere regolarmente schierato al centro dell'attacco.

Segui la diretta TESTUALE di Fiorentine.com

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.  Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.  

  • 96'
    whistle
    Condividi Link

    FIORENTINA CAMPIONE D'ITALIA!

    È finita! La Fiorentina Primavera vince 2-1 ed è campione d'Italia dopo 43 anni! 

  • 95'
    Condividi Link

    Cardinali fa ancora quello che vuole a destra e mette in mezzo un pallone invitante, Vranici di testa ha una grandissima occasione ma non è preciso 

  • 95'
    yellow_card
    Condividi Link

    Conde ammonito per una sbracciata ad Atzeni che aveva commesso fallo su di lui

  • 93'
    yellow_card
    Condividi Link

    Ammonito Castaldo che commette fallo su Kone, il cui ingresso ha dato brio alla Fiorentina

  • 92'
    free_kick
    Condividi Link

    Fallo su Konatè, piazzato interessante per il Parma, che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio 

  • 90'
    Condividi Link

    L'arbitro Di Mario assegna 5 minuti di recupero 

  • 88'
    substitution
    Condividi Link

    Cambio Fiorentina, entrano Atzeni e Turnone, fuori Mazzeo e Balbo 

  • 88'
    goal
    Condividi Link

    Segna il Parma

    GOL DEL PARMA. Mikolajewski segna da rapace d'area dopo l'ottimo lavoro di Cardinali che calcia col mancino chiamando alla respinta Leonardelli, la punta polacca segna a porta vuota e riapre tutto 

  • 87'
    shot_saved
    Condividi Link

    Mengoni conclude da fuori ma senza dar fastidio a Leonardelli 

  • 86'
    substitution
    Condividi Link

    Il Parma inserisce Semedo e Mengoni per D'Intino e Tigani  

  • 85'
    Condividi Link

    Contatto rischioso tra Kospo e Mikolajewski in area viola, alla fine è calcio d'angolo ma il centrale bosniaco della Fiorentina ha rischiato parecchio 

  • 83'
    goal
    Condividi Link

    GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Raddoppio viola firmato da Kouadio! Il difensore viola segna di testa da pochi passi, sugli sviluppi del corner di Deli, dopo un primo tentativo di Kospo! 2-0!

  • 82'
    corner_kick
    Condividi Link

    Kone si mette in proprio e tenta il tiro una volta entrato in area di rigore parmense, conclusione deviata in calcio d'angolo 

  • 80'
    substitution
    Condividi Link

    La Fiorentina inserisce Conti, fuori Puzzoli 

  • 79'
    Condividi Link

    Batti e ribatti in area viola, la difesa gigliata riesce in qualche modo a contenere l'attacco del Parma con un grande intervento di Kouadio su Tigani, Fiorentina che si salva, ma non senza affanno 

  • 78'
    substitution
    Condividi Link

    Cambio Parma, entra Vranici, fuori Diop 

  • 75'
    goal
    Condividi Link

    Segna Braschi!

    GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Braschi apre il piattone destro e spiazza Astaldi! 1-0! 

  • 73'
    penalty
    Condividi Link

    Rigore per la Fiorentina

    RIGORE PER LA FIORENTINA. Mazzeo viene fermato da Mena Martinez e l'arbitro Di Mario concede il penalty alla squadra viola. Un rigore che appare molto generoso 

  • 68'
    substitution
    Condividi Link

    Il Parma inserisce Castaldo, fuori Plicco 

  • 67'
    corner_kick
    Condividi Link

    Cardinali salta nettamente Balbo e mette in mezzo, Trapani compie un intervento difensivo eccezionale anticipando Plicco in corner 

  • 66'
    free_kick
    Condividi Link

    Mikolajewski vicinissimo al gol

    Punizione tagliata di Cardinali, Mikolajewski brucia tutti e devia in maniera sporca ma velenosa, pallone che rimbalza e finisce alto di pochissimo 

  • 65'
    yellow_card
    Condividi Link

    Prima ammonizione della gara: Balbo ferma fallosamente Cardinali che si stava infilando nell'area di rigore viola 

  • 64'
    substitution
    Condividi Link

    Cambio per la Fiorentina: entra Kone al posto di Bertolini 

  • 63'
    corner_kick
    Condividi Link

    Colpo di testa di Kouadio sul corner di Puzzoli, pallone alto 

  • 63'
    corner_kick
    Condividi Link

    La Fiorentina gioca corto il corner, Bertolini innescato in area tenta di mettere al centro ma viene murato, ancora corner 

  • 62'
    corner_kick
    Condividi Link

    Puzzoli innesca Bertolini che taglia e prova a calciare di sinistro, pallone deviato in calcio d'angolo 

  • 58'
    Condividi Link

    Tanti giocatori viola in fase di riscaldamento. Da capire se nei prossimi minuti si assisterà ai primi cambi da parte di Galloppa 

  • 56'
    foul
    Condividi Link

    Ritmi alti, senza esclusione di ruvidità nei contrasti tra i giocatori. Puzzoli viene messo giù in mezzo al campo e l'arbitro deve intervenire a calmare un po' i giovani giocatori in campo 

  • 53'
    Condividi Link

    Parma insidioso nell'area viola ma i ducali non riescono prima con Mikolajewski e poi con Cardinali ad andare al tiro, libera la difesa viola 

  • 48'
    corner_kick
    Condividi Link

    Braschi fermato in corner! Puzzoli imbuca per il taglio perfetto di Balbo che scarica alla perfezione per Braschi, sinistro deviato in corner da Drobnic, decisivo 

  • 46'
    whistle
    Condividi Link

    Inizia la ripresa

    Via al secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 46'
    whistle
    Condividi Link

    Fine primo tempo 

  • 46'
    shot_saved
    Condividi Link

    Occasione per Bertolini

    Balbo mette al centro, arriva Bertolini in spaccata volante col mancino e Astaldi respinge il tiro dell'ala gigliata!

  • 45'
    Condividi Link

    L'arbitro Di Mario assegna un minuto di recupero 

  • 40'
    foul
    Condividi Link

    Konatè commette fallo su Deli, si accendono un po' gli animi e l'arbitro Di Mario provvede subito a calmarli. Finora il metro di giudizio del direttore di gara è piuttosto chiaro, molto permissivo 

  • 36'
    shot_saved
    Condividi Link

    Leonardelli dice no a Mikolajewsi

    Piazzato calciato molto bene da Mikolajewski col destro, vola Leonardelli che para il tiro della punta polacca, sfera in corner 

  • 34'
    free_kick
    Condividi Link

    Kospo perde palla in uscita, Deli commette fallo e la Fiorentina concede una punizione molto pericolosa al Parma, ai 20 metri dalla porta gigliata 

  • 30'
    free_kick
    Condividi Link

    Puzzoli calcia basso per il movimento di Braschi, che tenta la girata sul primo palo ma senza precisione, pallone fuori 

  • 29'
    free_kick
    Condividi Link

    La Fiorentina guadagna un calcio di punizione, fallo di Plicco su Puzzoli, nettissimo. Opportunità interessante sul versante destro offensivo della squadra di Galloppa 

  • 28'
    Condividi Link

    Puzzoli riceve da Mazzeo, poi nello stretto si libera al tiro col mancino ma strozza troppo il tiro, debole e fuori misura

  • 26'
    free_kick
    Condividi Link

    Piazzato interessante per la Fiorentina ancora sulla trequarti del Parma, Puzzoli però calcia ancora una volta molto male, palla troppa lunga che sfila direttamente fuori 

  • 19'
    Condividi Link

    Gran lancio di Kouadio che pesca Mazzeo, l'ex Sestese entra in area parmense ma poi non è freddo né preciso nella scelta da compiere e il suo suggerimento al centro viene intercettato 

  • 17'
    Condividi Link

    Il Parma fa abbassare Mikolajewski che scarica all'indietro, lancio di prima a cercare lo scatto di Cardinali, esce bene però Leonardelli, che allontana coi piedi 

  • 13'
    Condividi Link

    Tiro da fuori di Diop, pallone alto, conclusione mancina del centrocampista ducale che non impensierisce Leonardelli 

  • 12'
    Condividi Link

    Ottima iniziativa personale di Plicco che salta secchi Bertolini e Deli e mette al centro, pallone deviato sul quale non arriva per poco Mikolajewski 

  • 11'
    Condividi Link

    Deli commette fallo su D'Intino e l'arbitro Di Mario lo redarguisce. Per ora però l'arbitro di Ciampino non sembra intenzionato ad ammonire 

  • 8'
    Condividi Link

    Rischia tanto Balbo con un retropassaggio un po' corto verso Leonardelli, il portiere viola però è attento ed esce dalla propria area, spazzando via pallone e minaccia 

  • 8'
    free_kick
    Condividi Link

    Battuta troppo bassa di Puzzoli, difesa del Parma che riesce ad allontanare senza problemi 

  • 7'
    free_kick
    Condividi Link

    Muove corto il pallone la Fiorentina, Puzzoli salta secco Cardinali che lo stende: altro piazzato viola, da posizione invitante stavolta, anche se defilata 

  • 7'
    corner_kick
    Condividi Link

    Altro corner per la Fiorentina, deviazione di un calciatore del Parma su conclusione da fuori viola 

  • 6'
    Condividi Link

    Pallone filtrante ottimo a cercare Mazzeo, chiusura eccellente di Mena ad anticipare l'ala viola. Molto bravo il difensore dominicano del Parma nell'occasione 

  • 4'
    corner_kick
    Condividi Link

    Non calcia benissimo Puzzoli, ma un difensore del Parma, probabilmente Conde, devia sul fondo, sarà calcio d'angolo per la Fiorentina 

  • 3'
    free_kick
    Condividi Link

    Fallo nettissimo su Braschi, commesso da Drobnic. Evidente l'intervento falloso dello sloveno, punizione per la Fiorentina sulla trequarti del Parma 

  • 1'
    whistle
    Condividi Link

    Inizia la finale

    Via alla gara, FORZA VIOLA! 

Notizie correlate
💬 Commenti (34)