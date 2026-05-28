La Fiorentina Primavera di Galloppa è Campione d'Italia! Battuto il Parma al Viola Park
Fiorentina-Parma 2-1 (75' Rig. Braschi, 83' Kouadio, 86' Mikolajewski)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Kouadio, Balbo (88' Turnone); Deli, Montenegro; Bertolini (64' Kone), Puzzoli (80' Conti), Mazzeo (88' Atzeni); Braschi
A disp.: Fei, Sturli, Ademi, Bonanno, Evangelista, Angiolini, Jallow.
All.: Daniele Galloppa
Tra poco più di due ore a Primavera della Fiorentina torna in campo per l'ultimo atto della sua stagione: alle ore 20.30, tra le mura amiche del Rocco B. Commisso Viola Park, si giocherà la finale scudetto contro i pari età del Parma. I ragazzi gigliati arrivano alla sfida da favoriti, in quanto vincitori della regular season, ma negli contri diretti contro i Ducali tutto è ancora in parità. Galloppa dovrà fare a meno di Sadotti, infortunatosi nelle scorse settimane, ma potrà contare sulle prestazioni di Balbo e Kouadio, per lunghi tratti della stagione aggregati con la Prima Squadra di Paolo Vanoli. Nessun problema per Braschi, che dovrebbe essere regolarmente schierato al centro dell'attacco.
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96'
FIORENTINA CAMPIONE D'ITALIA!
È finita! La Fiorentina Primavera vince 2-1 ed è campione d'Italia dopo 43 anni!
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95'
Cardinali fa ancora quello che vuole a destra e mette in mezzo un pallone invitante, Vranici di testa ha una grandissima occasione ma non è preciso
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95'
Conde ammonito per una sbracciata ad Atzeni che aveva commesso fallo su di lui
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93'
Ammonito Castaldo che commette fallo su Kone, il cui ingresso ha dato brio alla Fiorentina
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92'
Fallo su Konatè, piazzato interessante per il Parma, che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio
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90'
L'arbitro Di Mario assegna 5 minuti di recupero
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88'
Cambio Fiorentina, entrano Atzeni e Turnone, fuori Mazzeo e Balbo
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88'
Segna il Parma
GOL DEL PARMA. Mikolajewski segna da rapace d'area dopo l'ottimo lavoro di Cardinali che calcia col mancino chiamando alla respinta Leonardelli, la punta polacca segna a porta vuota e riapre tutto
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87'
Mengoni conclude da fuori ma senza dar fastidio a Leonardelli
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86'
Il Parma inserisce Semedo e Mengoni per D'Intino e Tigani
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85'
Contatto rischioso tra Kospo e Mikolajewski in area viola, alla fine è calcio d'angolo ma il centrale bosniaco della Fiorentina ha rischiato parecchio
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83'
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Raddoppio viola firmato da Kouadio! Il difensore viola segna di testa da pochi passi, sugli sviluppi del corner di Deli, dopo un primo tentativo di Kospo! 2-0!
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82'
Kone si mette in proprio e tenta il tiro una volta entrato in area di rigore parmense, conclusione deviata in calcio d'angolo
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80'
La Fiorentina inserisce Conti, fuori Puzzoli
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79'
Batti e ribatti in area viola, la difesa gigliata riesce in qualche modo a contenere l'attacco del Parma con un grande intervento di Kouadio su Tigani, Fiorentina che si salva, ma non senza affanno
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78'
Cambio Parma, entra Vranici, fuori Diop
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75'
Segna Braschi!
GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Braschi apre il piattone destro e spiazza Astaldi! 1-0!
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73'
Rigore per la Fiorentina
RIGORE PER LA FIORENTINA. Mazzeo viene fermato da Mena Martinez e l'arbitro Di Mario concede il penalty alla squadra viola. Un rigore che appare molto generoso
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68'
Il Parma inserisce Castaldo, fuori Plicco
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67'
Cardinali salta nettamente Balbo e mette in mezzo, Trapani compie un intervento difensivo eccezionale anticipando Plicco in corner
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66'
Mikolajewski vicinissimo al gol
Punizione tagliata di Cardinali, Mikolajewski brucia tutti e devia in maniera sporca ma velenosa, pallone che rimbalza e finisce alto di pochissimo
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65'
Prima ammonizione della gara: Balbo ferma fallosamente Cardinali che si stava infilando nell'area di rigore viola
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64'
Cambio per la Fiorentina: entra Kone al posto di Bertolini
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63'
Colpo di testa di Kouadio sul corner di Puzzoli, pallone alto
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63'
La Fiorentina gioca corto il corner, Bertolini innescato in area tenta di mettere al centro ma viene murato, ancora corner
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62'
Puzzoli innesca Bertolini che taglia e prova a calciare di sinistro, pallone deviato in calcio d'angolo
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58'
Tanti giocatori viola in fase di riscaldamento. Da capire se nei prossimi minuti si assisterà ai primi cambi da parte di Galloppa
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56'
Ritmi alti, senza esclusione di ruvidità nei contrasti tra i giocatori. Puzzoli viene messo giù in mezzo al campo e l'arbitro deve intervenire a calmare un po' i giovani giocatori in campo
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53'
Parma insidioso nell'area viola ma i ducali non riescono prima con Mikolajewski e poi con Cardinali ad andare al tiro, libera la difesa viola
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48'
Braschi fermato in corner! Puzzoli imbuca per il taglio perfetto di Balbo che scarica alla perfezione per Braschi, sinistro deviato in corner da Drobnic, decisivo
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46'
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
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46'
Fine primo tempo
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46'
Occasione per Bertolini
Balbo mette al centro, arriva Bertolini in spaccata volante col mancino e Astaldi respinge il tiro dell'ala gigliata!
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45'
L'arbitro Di Mario assegna un minuto di recupero
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40'
Konatè commette fallo su Deli, si accendono un po' gli animi e l'arbitro Di Mario provvede subito a calmarli. Finora il metro di giudizio del direttore di gara è piuttosto chiaro, molto permissivo
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36'
Leonardelli dice no a Mikolajewsi
Piazzato calciato molto bene da Mikolajewski col destro, vola Leonardelli che para il tiro della punta polacca, sfera in corner
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34'
Kospo perde palla in uscita, Deli commette fallo e la Fiorentina concede una punizione molto pericolosa al Parma, ai 20 metri dalla porta gigliata
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30'
Puzzoli calcia basso per il movimento di Braschi, che tenta la girata sul primo palo ma senza precisione, pallone fuori
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29'
La Fiorentina guadagna un calcio di punizione, fallo di Plicco su Puzzoli, nettissimo. Opportunità interessante sul versante destro offensivo della squadra di Galloppa
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28'
Puzzoli riceve da Mazzeo, poi nello stretto si libera al tiro col mancino ma strozza troppo il tiro, debole e fuori misura
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26'
Piazzato interessante per la Fiorentina ancora sulla trequarti del Parma, Puzzoli però calcia ancora una volta molto male, palla troppa lunga che sfila direttamente fuori
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19'
Gran lancio di Kouadio che pesca Mazzeo, l'ex Sestese entra in area parmense ma poi non è freddo né preciso nella scelta da compiere e il suo suggerimento al centro viene intercettato
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17'
Il Parma fa abbassare Mikolajewski che scarica all'indietro, lancio di prima a cercare lo scatto di Cardinali, esce bene però Leonardelli, che allontana coi piedi
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13'
Tiro da fuori di Diop, pallone alto, conclusione mancina del centrocampista ducale che non impensierisce Leonardelli
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12'
Ottima iniziativa personale di Plicco che salta secchi Bertolini e Deli e mette al centro, pallone deviato sul quale non arriva per poco Mikolajewski
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11'
Deli commette fallo su D'Intino e l'arbitro Di Mario lo redarguisce. Per ora però l'arbitro di Ciampino non sembra intenzionato ad ammonire
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8'
Rischia tanto Balbo con un retropassaggio un po' corto verso Leonardelli, il portiere viola però è attento ed esce dalla propria area, spazzando via pallone e minaccia
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8'
Battuta troppo bassa di Puzzoli, difesa del Parma che riesce ad allontanare senza problemi
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7'
Muove corto il pallone la Fiorentina, Puzzoli salta secco Cardinali che lo stende: altro piazzato viola, da posizione invitante stavolta, anche se defilata
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7'
Altro corner per la Fiorentina, deviazione di un calciatore del Parma su conclusione da fuori viola
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6'
Pallone filtrante ottimo a cercare Mazzeo, chiusura eccellente di Mena ad anticipare l'ala viola. Molto bravo il difensore dominicano del Parma nell'occasione
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4'
Non calcia benissimo Puzzoli, ma un difensore del Parma, probabilmente Conde, devia sul fondo, sarà calcio d'angolo per la Fiorentina
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3'
Fallo nettissimo su Braschi, commesso da Drobnic. Evidente l'intervento falloso dello sloveno, punizione per la Fiorentina sulla trequarti del Parma
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1'
Inizia la finale
Via alla gara, FORZA VIOLA!