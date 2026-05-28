Clamoroso a Lecce: arriva la separazione con Corvino

Dopo l'annuncio dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano ed il Bologna di Saputo, pochi minuti fa è arrivata una clamorosa notizia. Un altro ex Fiorentina ha annunciato l'addio al suo club. Stiamo parlando dell'ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino, ormai da sei stagioni Responsabile dell'Area Tecnica a Lecce, che questo pomeriggio ha clamorosamente deciso di lasciare il club salentino.

Dopo sette lunghe stagioni, Corvino conclude la sua seconda esperienza al Lecce

Nonostante la terza salvezza consecutiva in Serie A, che per i giallorossi rappresenta un vero e proprio record, il dirigente ha scelto di farsi comunque da parte. Ad annunciarlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato alla base di questa scelta non ci sono strappi societari o divergenze di mercato, ma una necessità profondamente umana e personale: Corvino sente il bisogno di fermarsi. Dopo anni intensi, costruendo successi sportivi con budget limitati, il dirigente ha espresso la volontà di staccare la spina. Il suo futuro immediato sarà dunque di riposo.

Il suo successore ancora non è stato individuato, ma sono due i nomi in pole position

Con il suo addio ormai imminente, il Lecce non intende comunque disperdere il patrimonio di conoscenze e metodologie accumulato. La transizione potrebbe essere all'insegna della totale continuità: probabilmente, sarà infatti Stefano Trinchera a raccogliere il testimone. Tra i possibili sostituti anche Matteo Lovisa, attuale direttore sportivo della Juve Stabia protagonista nell'ultimo campionato di Serie B. Al momento, nessun contatto diretto o decisione presa per un possibile successore