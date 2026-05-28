Martinelli carica gli ex compagni della Primavera in vista della finale scudetto - FOTO

Questa sera la primavera della Fiorentina allenata da Daniele Galloppa, per il secondo anno consecutivo, si giocherà lo scudetto di categoria all’interno del Rocco B. Commisso Viola Park. Dopo la pesante sconfitta 3-0 dello scorso anno contro l’Inter, quest’anno i ragazzi viola ci riproveranno contro i pari età del Parma. La tifoseria gigliata ha risposto all’appello della Fiorentina, mandando in sold out in pochi minuti la biglietteria: saranno quasi 2000 i presenti questa sera sugli spalti del centro sportivo di Bagno a Ripoli.

La Primavera di Galloppa ha un tifoso speciale

Probabilmente non sarà presente ad assistere all’importante appuntamento dei suoi ex compagni Tommaso Martinelli, che dopo aver terminato la stagione con la Sampdoria si sta godendo e meritate vacanze. il portierino viola ha comunque voluto manifestare tutta la sua vicinanza ai suoi compagni di squadra, trovando a caricarli con un messaggio su Instagram.

Questa la storia pubblicata dal classe 2006: