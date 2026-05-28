Berardi: "Vorrei giocare la Champions League, ma da protagonista. Le mie porte sono sempre aperte"

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e da anni accostato alla Fiorentina, ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul futuro e su un suo possibile addio.

‘Vorrei giocare la Champions League, ma…’

"Le porte sono sempre aperte, nulla è impossibile nella vita, quindi ascolterei le offerte. Il concetto, però, è sempre quello. Penserei a un cambiamento solo se ritenessi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un "passeggero". Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario".

Operazione ormai impossibile?

Di Berardi alla Fiorentina si è parlato per anni, senza che mai niente si concretizzasse, tra proposte ritenute troppo basse e il calciatore che non ha mai spinto troppo per lasciare l'isola felice Sassuolo. E nel frattempo gli anni passano…