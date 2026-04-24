Il Sassuolo non avrà il suo giocatore di punta contro la Fiorentina. Dopo la zuffa nel tunnel di Marassi, il ricorso contro la squalifica di Domenico Berardi infatti è stato respinto e l'attaccante neroverde non sarà della partita domenica al Franchi.

Potrebbe tornare il tormentone

Per la Fiorentina un pericolo in meno, ma c'è una possibilità che il suo nome a Firenze possa tornare a riecheggiare presto. Lo scrive La Nazione, secondo cui, se Grosso dovesse diventare effettivamente il prossimo allenatore viola, il tormentone Berardi potrebbe riprendere quota in casa gigliata.

E adesso?

Ormai le voci che lo accostano alla società viola vanno avanti da anni, ma la Fiorentina ci ha provato concretamente solo una volta: nel novembre del 2021. La proposta di 15 milioni fu rispedita al mittente e definita inadeguata da parte del Sassuolo. In estate si vedrà, anche se il treno della maturità calcistica per Berardi sembra essere già passato da tempo.