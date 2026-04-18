FOTO: Paratici intanto testa un po' di 'night life' fiorentina insieme alla sua dolce metà
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sta iniziando a vivere Firenze Fabio Paratici, da febbraio ufficialmente nuovo direttore sportivo della Fiorentina.
Insieme all'attrice
L'ex dirigente del Tottenham è associato nella vita privata all'attrice Pilar Fogliati, di scena nell'ultima edizione del Festival di Sanremo.
Una cena non lontani dallo stadio
E i due si sono concessi una cena proprio in città nelle ore scorse, immortalati in un locale non lontano dallo stadio Franchi.
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