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FOTO: Paratici intanto testa un po' di 'night life' fiorentina insieme alla sua dolce metà

Calabrone Viola /
Fabio Paratici
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Sta iniziando a vivere Firenze Fabio Paratici, da febbraio ufficialmente nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Insieme all'attrice

L'ex dirigente del Tottenham è associato nella vita privata all'attrice Pilar Fogliati, di scena nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. 

Una cena non lontani dallo stadio

E i due si sono concessi una cena proprio in città nelle ore scorse, immortalati in un locale non lontano dallo stadio Franchi

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