E c'è chi tira la volata a Vanoli: "La miglior versione della Fiorentina. Paratici non vuole altre scommesse"

L'ipotesi di una conferma di Paolo Vanoli pareva a dir poco paradossale fino a qualche settimana fa e invece non sarebbe così assurda, secondo il Corriere dello Sport, che ormai da giorni sta tirando una sorta di ‘volata’ al tecnico varesino, in vista di una possibile, clamorosa, permanenza. Sul quotidiano si esalta la grande rimonta in campionato e la risistemazione di un gruppo dissestato.

Quella con il Crystal Palace viene definita anzi come “la miglior versione della Fiorentina”. Il tecnico avrebbe dato un'identità precisa alla sua squadra dopo le difficoltà immani causate da Pioli. Un “lavoro eccellente”, che Paratici non vorrebbe disperdere puntando su una nuova scommessa. Vanoli in sostanza, per il Corriere dello Sport, sarebbe la miglior certezza possibile ad oggi per la Fiorentina.