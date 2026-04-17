Bucchioni: "Stagione fallimentare, provare a salvare qualcosa fa solo male. La Conference è responsabilità di Vanoli"

Dopo Fiorentina-Crystal Palace, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione a Radio Bruno Toscana: “La stagione è fallimentare, comunque la si giri. Stasera la squadra si salva per carattere e atteggiamento, forse è addirittura la miglior partita di tutto l'anno. Ma la qualificazione era già stata buttata via a Londra”.

“La Fiorentina ha buttato via tutto in Inghilterra. Vanoli…”

“Il Crystal Palace si è confermato un collettivo modesto, anche e soprattutto al ritorno. La Fiorentina sarebbe potuta essere ancora in corsa, invece ha giocato una partita vergognosa in Inghilterra ed è uscita. E questa Conference l'ha gestita tutta Vanoli, ha delle responsabilità e non possiamo fare finta che non sia così”.

“Provare a salvare qualcosa fa solo del male”

Salvare qualcosa? “Questo atteggiamento fa solo del male alla Fiorentina, è solo un tentativo disperato. Ora la società non può più sbagliare e deve ridurre gli errori al minimo, la stagione nasce da gravi errori”.