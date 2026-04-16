Vanoli: "Stiamo ponendo le basi per fare qualcosa di importante a Firenze. In tutti i processi ci vuole tempo"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Sky al termine della partita vinta contro il Crystal Palace che però non è bastata per andare avanti in Conference League.

“E’ stato bellissimo rivedere i tifosi che hanno spinto - ha detto - Grandi complimenti ai ragazzi, perché tutti questa seta credevano ad un’impresa. Il loro gol ci ha un po’ tagliato le gambe, ma abbiamo vinto contro una squadra di Premier League. Con questo stadio qua puoi fare qualcosa di importante”.

“Il mio futuro? Penso a lavorare tutti i giorni e stare insieme a questi ragazzi. Poi c’è una società alle spalle che può valutare il lavoro fatto tutti i giorni. In tutti i processi ci vuole un po’ di tempo per lavorarci, sitiamo mettendo le basi per ricostruire e ridare a Firenze una base importante. Adesso dobbiamo essere bravi a continuare così, perché ci aspetta un campo infuocato come quello di Lecce”.

Su Ndour: “Tanti ragazzi sono cresciuti, lui in particolare insieme a Fagioli. L’ho sempre seguito anche in Under 21, sta facendo una crescita esponenziale di mentalità. Bisogna sempre continuare e mai scendere e sono contento per lui perché i centrocampisti devono accorciare e tirare da fuori per fare gol”.

Infine: “Quando siamo riusciti ad innescare Gudmundsson e Solomon tra le linee siamo stati pericolosi. Avevamo anche il piano B con Ndour per andare a mettere sei giocatori tra le linee. C’è mancato Dodo sulla destra, ma faccio i complimenti a questo gruppo e hanno onorato la maglia. Fagioli? Ha avuto un problema (intestinale) già dal riscaldamento. Kean ha avuto la febbre ed è per quello che non era con noi allo stadio. Ma stiamo portando avanti passo dopo passo il problema che ha avuto alla tibia”.