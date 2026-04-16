La rimonta non era riuscita neanche all'AZ ma allo Strasburgo sì. Rischia fortissimo il Rayo ma elimina l'Aek di Jovic

Ripartiva dallo 0-3 anche l'AZ Alkmaar contro lo Shakhtar e neanche li olandesi sono riusciti a ribaltare il confronto, pareggiando per 2-2 in casa dalla parte di tabellone della Fiorentina. Saranno gli ucraini dunque gli avversari del Crystal Palace in semifinale di Conference.

Dall'altro lato invece, rimonta completata dallo Strasburgo che ha travolto il Mainz per 4-0, dopo aver perso in Germania per 2-0. A segno Nanasi, Ouattara, Enciso ed Emegha, che prima aveva anche sbagliato un rigore. Nell'ultimo quarto infine, il Rayo Vallecano ha perso per 3-1 sul campo dell'Aek Atene di Jovic dopo aver vinto 3-0 all'andata.