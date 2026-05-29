Brovarone: "Sono deluso, fatico a trovare spiegazioni sull'operazione Paratici. Grosso? Un po' di ridimensionamento..."

L'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Grosso è una scelta assolutamente definitiva, penso che già oggi sistemerà tutte le questioni con il Sassuolo e poi firmerà. L'accordo è già chiuso. La Fiorentina ha un nuovo allenatore, che ha già dato segnali molto positivi”.

“Ridimensionamento? Un po', è una forte delusione. E adesso…”

“Parlo per me: l'arrivo di Paratici mi aveva messo nelle condizioni di vivere da sognatore tutti i giorni. Pensavo che si andasse verso una scrematura lite, che poi è stata fatta, però siamo scesi tanto. Dentro di me c'è stata una ripercussione. Ridimensionato? Dentro di me è successo questo, è una forte delusione. Più passano i giorni, meno riesco a trovare spiegazioni su questa operazione Paratici”.

“Fatico a trovare spiegazioni sull'operazione Paratici. Evidentemente…”

E sul direttore sportivo aggiunge: “Se prendi Paratici lo fai sì per ripartire, ma anche e soprattutto per ricostruire. Ma forte. Tutto questo mescolarsi di piccoli eventi accaduti mi lasciano interdetto ancora oggi. Da un momento all'altro mi aspetto notizie bomba, tipo una proprietà nuova, invece credo che non succederà mai… Non mi lamento di questo, ma mi sorprende. Scelta in panchina? Qualsiasi allenatore ascolta se chiama la Fiorentina. Però visto che sono arrivati anche dei no, non abbiamo -a mia sorpresa- dei contenuti tali da poter iniziare un percorso di quel tipo. Non mi fa impazzire l'idea che, prendendo Paratici, si prosegua la strada degli anni scorsi. Bene per il mercato, ma a condizioni diverse”.