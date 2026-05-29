Walter Sabatini: "Grosso merita un palcoscenico importante. Essere ex calciatore aiuta in panchina"

La Fiorentina è a un passo dal chiudere Fabio Grosso, che sta cercando di liberarsi dal Sassuolo. Di lui e di tanti altri profili italiani ha parlato il direttore sportivo Walter Sabatini a Radio Sportiva.

“Grosso è pronto per una ribalta importante”

“In Italia ci sono tanti allenatori importanti. Grosso merita un palcoscenico importante, una ribalta di livello. De Rossi? Non penso debba essere più nominato in questo discorso, ormai. Ma io cito anche Aquilani e Abate, autori di un ottimo lavoro in Serie B e pronti a una crescita. Non serve andare all'estero per cercare tecnici, siamo pieni di profili emergenti”.

“Essere ex calciatori aiuta da allenatore”

Cosa aiuta questi allenatori? “Tutti hanno una carriera significativa da calciatore. Sanno bene cosa significa far parte di uno spogliatoio e che dinamiche ci sono al suo interno. Prenderei assolutamente in considerazione questi allenatori per una panchina di prima fascia, conoscono la gestione di un gruppo”.