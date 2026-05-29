Muharemovic: "Devo tanto a Grosso, mi ha aiutato in un momento difficile. Con altri allenatori sarebbe andata diversamente"
Fabio Grosso
Si prospetta un salto di qualità non indifferente per Tarik Muharemovic, difensore che tanto bene ha fatto con il Sassuolo ed è già diventato oggetto di mercato di varie big di Serie A.
“Grosso è stato fondamentale”
Intervistato da TMW, Muharemovic ha ringraziato colui che salvo sorprese sarà il prossimo allenatore della Fiorentina: “All'inizio non giocavo, ma era normale. Poi ho iniziato a giocare di più, ma dopo l'inverno ho perso continuità. In quel momento Grosso è stato fondamentale per me, mi ha spiegato cosa pensava e mi ha detto che credeva in me e che avevo tante qualità. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me, con altri allenatori magari non avrei giocato e non sarei arrivato a questo livello”.
💬 Commenti