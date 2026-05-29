La Fiorentina guarda in casa Sassuolo per il prossimo mercato: da Thorstvedt e Volpato, quanti possibili obiettivi!

La Fiorentina guarda con attenzione in casa Sassuolo per rinforzare la rosa del futuro, puntando su alcuni profili particolarmente apprezzati da Fabio Grosso, che nelle prossime ore dovrebbe diventare il nuovo allenatore gigliato. Questa l'analisi che fa il Corriere dello Sport - Stadio.

A centrocampo

Tra i nomi seguiti c’è quello di Ismaël Koné, già cercato dai viola nel gennaio dello scorso anno ai tempi del Marsiglia. Il centrocampista offensivo è legato ai neroverdi fino al 2030 e il club emiliano avrebbe fissato una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida fino alla fine di luglio. Per la mediana resta vivo anche l’interesse per Emil Thorstvedt, trattato senza successo nell’estate di due anni fa. Il norvegese, in scadenza nel 2027, potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Capitolo attacco

Molto dipenderà dal futuro di Moise Kean. Sul contratto dell’attaccante è presente una clausola da 62 milioni esercitabile tra l’1 e il 15 luglio e, in caso di addio, la Fiorentina potrebbe tornare su due vecchi obiettivi come Cristian Volpato e Andrea Pinamonti. Per il primo il Sassuolo valuta il cartellino tra i 15 e i 20 milioni, mentre per Pinamonti la richiesta dovrebbe aggirarsi almeno sui 15 milioni.

E Berardi…

Resta invece complicata la pista che porta a Domenico Berardi. L’esterno offensivo, già vicino ai viola nell’agosto 2021 prima del rifiuto del Sassuolo a un’offerta da 15 milioni, ha recentemente rinnovato fino al 2029 e il club neroverde non sembra intenzionato a privarsene. Tra i nomi monitorati figura infine anche Armand Laurienté, seguito già alla fine del 2023. L’attaccante francese, sotto contratto ancora per tre stagioni, ha una valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.