C'è un pupillo di Grosso tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina? Altri due nomi per la fascia sinistra

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che potrebbe essere il mercato della Fiorentina, con la squadra viola che è alla ricerca di rinforzi per le fasce esterne.

Un pupillo di Grosso?

La rosea fa il nome di Armand Laurientè, ala destra che potrebbe fare al caso dei viola soprattutto con l'approdo in gigliato di Fabio Grosso, suo allenatore al Sassuolo. I neroverdi però lo valutano 20 milioni e non sono abituati a fare sconti. Su di lui c'è tanta concorrenza.

Due nomi per la sinistra

Le necessità viola però ci sono anche a sinistra, dove tra gli interessamenti viola c'è il profilo di Rafik Belghali, che è retrocesso con il Verona, e Lameck Banda del Lecce. Quest'ultimo ha da poco rinnovato con i pugliesi, ma potrebbe diventare comunque uomo mercato.