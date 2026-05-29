La Nazione in edicola questa mattina scrive del futuro arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Un approdo che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. E insieme a lui la società viola e il ds Paratici dovranno anche sciogliere il nodo che riguarda il suo staff. Al momento la società viola ha sotto contratto diverse figure che hanno lavorato sia con Pioli che con Vanoli.

Chi è già presente

Si parla del preparatore dei portieri Bianchi e Dell'Omo, il match analyst Tordi, il collaboratore Nizelik e il preparatore atletico Butini. Insieme a loro dalla Primavera sono stati promossi il preparatore Mazza e il match analyst Sandri. Nessuno di loro è stato scelto dagli allenatori, ma sono legati alla Fiorentina.

Il vice

Difficile che Grosso possa portare a Firenze tutto lo staff che aveva a Sassuolo. Si cercherà dunque di amalgamare le figure già presenti. Il vice sarà invece quasi sicuramente Raffaele Longo, da tempo collaboratore di Grosso ed ex viola nella stagione 2002-03.