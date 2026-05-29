Valcareggi: "Non capisco perché Vanoli volesse restare, per lui è meglio così. Grosso? Mi preoccupa la piazza"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Zerbin, mio assistito, ha avuto Grosso a Frosinone e me ne ha sempre parlato molto bene. E' un allenatore che pretende molto dalle sue squadre, severo con i giocatori, ma che sa tenere il gruppo e ha delle idee. La mia preoccupazione riguarda più i tifosi: dal momento che non è un nome che li entusiasma, non vorrei che venisse messo sul banco degli imputati già dopo i primi passi falsi. Io credo invece che bisognerà avere pazienza e soprattutto vedere che squadra farà Paratici, perché poi ciò che conta sono i calciatori”.

“Per Vanoli è meglio così”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, ma non capisco come potesse pensare di essere riconfermato. Dopo una stagione del genere, al primo pareggio sarebbe stato massacrato. La cosa migliore per lui è fermarsi e tenersi pronto per la prima occasione di crisi che si creerà in qualche squadra di Serie A. I numeri parlano per lui, sono sicuro che sarà la prima scelta non appena si libererà una panchina”.