Paratici e Grosso, tutto quello che non è stato Pradè con Palladino e Pioli

Si riparte in maniera totalmente diversa. La Fiorentina è pronta a ricominciare dal duo Paratici-Grosso, da una coppia totalmente diversa da quelle viste in questi anni a Firenze.

Si riparte in maniera totalmente diversa

E l'armonia tra Palladino, Pioli e Pradè non è mai stata conclamata (anzi), la sintonia su quella che potrebbe essere la nuova coppia allenatore-ds in casa Fiorentina è assolutamente consolidata.

Sintonia di coppia

I due si conoscono dai tempi della Juventus, quando Grosso dopo aver smesso di giocare decise di intraprendere il percorso di tecnico. Paratici gli affidò prima un ruolo nello staff primavera, poi la panchina. In quegli anni i risultati arrivarono, tra cui anche il Torneo di Viareggio. Si riparte da loro per costruire la Fiorentina del futuro: una coppia che ha già dimostrato di sapersi intendere e trovare. Lo scrive La Nazione.