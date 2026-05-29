Carobbi: "Che traguardo lo Scudetto Primavera, ci troviamo ancora per festeggiare quello di 43 anni fa. Galloppa..."

La Fiorentina Primavera ha trascorso una grande serata in quel del Viola Park, alzando al cielo lo Scudetto Primavera 43 anni dopo l'ultima volta. A celebrare questo traguardo è anche chi ha alzato quel trofeo quasi mezzo secolo fa, come Stefano Carobbi, che ha applaudito i ragazzi ai canali ufficiali del club.

“La storia è fatta per essere riscritta”

“A quel traguardo ci speravamo e credevamo tanto. In quel momento c'era felicità, oggi anche un velo di dispiacere, perché l'ultimo scudetto portava la nostra firma ed era così lontano. Ma la storia, dopotutto, è fatta per essere riscritta. Ci sono tante analogie con questi ragazzi: anche allora avevamo molti toscani in squadra. Eravamo un gruppo forte e coeso, proprio come mi sembra sia quello creatosi quest'anno. Noi ci ritroviamo ancora tutti gli anni per celebrare la ricorrenza di quel trofeo”.

“Era l'anno giusto. Mi piace Galloppa, ha gran carattere”

“Galloppa rispecchia il carattere di Vincenzo. Ha usato parole come umiltà e spirito di sacrificio, valori che erano cardine anche per mister Guerini. Mi è piaciuto molto: quando l'ho sentito parlare nelle recenti interviste, ho capito che era l'anno giusto per vincere. Spero che questo sia l'inizio di un ciclo. Anche all'epoca ci fu l'audacia di lanciare in prima squadra tanti giocatori come Landucci, Bortolazzi, Cristiani, Cecconi e anche il sottoscritto”.