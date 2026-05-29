Lo Scudetto made in Florence della Fiorentina: un dato che inorgoglisce e da cui molti dovrebbero prendere esempio

Un trionfo non solo made in Italy, ma addirittura made in Tuscany e se vogliamo made in Florence. A valorizzare ulteriormente lo Scudetto Primavera conquistato dalla Fiorentina c'è un dato che inorgoglisce e, al tempo stesso, fotografa perfettamente la filosofia del club viola a livello di settore giovanile.

Fiorentini doc

Riccardo Braschi, trascinatore della squadra anche nella finale con il Parma, non è l'unico fiorentino doc presente nella rosa di Galloppa. Originari del capoluogo toscano sono infatti anche Giorgio Puzzoli, Niccolò Trapani, Brando Mazzeo, Lapo Deli, Gianmaria Fei, Niccolò Turnone, Gianmarco Angiolini, Gabriele Conti e Davide Atzeni.

Un esempio da seguire

Non vanno poi dimenticati i calciatori che sono nati fuori da Firenze ma pur sempre in Toscana come Pietro Leonardelli (Grosseto), Eddy Kouadio (Prato) ed Edoardo Sturli (Montevarchi). Ragazzi del territorio, cresciuti nel settore giovanile e arrivati a coronare tutti insieme un sogno. Un valore aggiunto, un esempio che molte società dovrebbero seguire.