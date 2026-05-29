Funaro: "Quello della Fiorentina Primavera è un traguardo straordinario, ci riempie d'orgoglio"

La Fiorentina Primavera ha chiuso la propria stagione nel migliore dei modi, vincendo lo Scudetto. Al Viola Park i ragazzi di mister Galloppa hanno battuto 2-1 il Parma. Sono arrivati i complimenti anche da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, sui social.

Sara Funaro applaude la Fiorentina Primavera

“Dopo 43 anni la Fiorentina Primavera torna a essere campione d’Italia. Un traguardo straordinario che riempie di orgoglio Firenze e tutti i tifosi viola. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società per una vittoria costruita con talento, impegno e passione. Bravi!”.

“Traguardo straordinario”

Ecco il post di Sara Funaro: