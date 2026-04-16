Le nostre PAGELLE: Gudmundsson finalmente ispirato, Solomon il giocatore che mancava. Vanoli e il doppio cambio che ha chiuso la partita dei viola

De Gea: 6 Tocca il colpo di testa ravvicinato di Sarr, ed è già tanto, prima che finisce in fondo al sacco. Attento sulla forte conclusione di Kamada.

Pongracic: 7 Puntuale in chiusura, perfetto come timing, pulito e a testa alta in impostazione. Unico, piccolo neo, il giallo preso nel primo tempo dopo le schermaglie con un avversario.

Comuzzo: 5 Lui troppo centrale, Ranieri troppo sul primo palo, nel mezzo tra di loro c'è un'autostrada che Sarr sfrutta appieno. Chiude il suo difficile primo tempo da ammonito. Vanoli poi decide di toglierlo a metà secondo tempo per non rischiare. Kouadio: 6 Entra con entusiasmo e senza timori reverenziali.

Ranieri: 6 Vedi sopra relativamente all'1-0 del Palace. Almeno dopo la rete subita sa reagire e non disdegna perfino di accompagnare la manovra offensiva della squadra. Bella una chiusura su Sarr che sembrava avergli preso il tempo e invece…

Harrison: 6,5 Solo Dio sa quanti chilometri ha fatto stasera. Su e giù per tutta la fascia, lo vedi a tirare (anche se male) verso la porta del Palace e a fare una diagonale difensiva perfetta.

Mandragora: 6 Colpito in area, è lui a guadagnare il rigore che riporta in parità le sorti dell'incontro. Generosità ma senza quello spunto che serviva.

Fagioli: 5,5 Entra in campo in non pefette condizioni e lo si vede subito, perché sbaglia troppo, non è lucido come al solito e fa fatica anche in fase di non possesso. Ndour: 7 Un impatto meraviglioso sulla partita. La sua prima giocata significativa gli vale il gol. E' in una fase in cui si sente fiducioso come mai prima.

Gosens: 5,5 Il passaggio alla difesa a tre doveva servire per permettere al tedesco di affrontarsi e possibilmente fermare Munoz, che nella gara d'andata aveva praterie a disposizione. Niente di tutto questo: l'esterno destro del Palace fallisce una clamorosa opportunità in apertura e poi confeziona il cross morbido per la testa di Sarr. Sono bastati 16' per capire che la contromisura non era quella giusta. Prova a rifarsi in fase offensiva arrivando però solo ad un passo dall'appuntamento con la palla in area avversaria. Balbo: 6 Sfruttata poco la sua freschezza dalla Fiorentina.

Gudmundsson: 7 Per una volta entra in campo ispirato, con voglia di giocare, di velocizzare la manovra e affondare il colpo. Il gol però lo trova dal dischetto, dove in pratica è una sentenza (cinque su cinque in stagione). Sfiora la doppietta personale, con un tiro dal limite. Fabbian: 5,5 Un uomo e un fallo sistematico.

Solomon: 7 E' il giocatore che mancava davvero alla Fiorentina, quello che dà imprevedibilità alla squadra, che cambia passo e tenta sempre l'uno contro uno. E poi tira pure: due conclusioni nel primo tempo che costringono agli straordinari il portiere del Palace. Ovviamente è in ritardo di condizione e dopo il 60' si vede che comincia a calare, ma questo non toglie niente alla sua buona prestazione. Fazzini: 5,5 Non tocca praticamente palla.

Piccoli: 5,5 Come si dice ai ragazzi alle medie? Si impegna ma… La volontà ce la mette, quando gli arriva palla addosso prova difenderla, ma tirare in porta diventa una chimera e la Fiorentina ha bisogno come il pane dei gol del proprio centravanti.

Vanoli: 5,5 Fiorentina bene fino al momento della doppia sostituzione di Gudmundsson e Solomon, da lì la partita dei viola è finita e c'erano ancora 25 minuti di gioco (recupero compreso). Ora, se l'israeliano era evidentemente alla frutta, non altrettanto si può dire dell'islandese che invece poteva mettere ancora in difficoltà il Palace. E' come se Vanoli non avesse voluto provarci fino alla fine.