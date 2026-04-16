Kean, non bastava la tibia. Le sue condizioni di salute gli impediscono di essere allo stadio

Moise Kean non è in campo per Fiorentina-Crystal Palace e questo lo sapevamo già da tempo, anche perché non si era allenato coi compagni nei giorni scorsi e non era stato convocato per la gara.

Influenza

Però non è nemmeno allo stadio a vedere la partita, a differenza di tutti gli altri suoi compagni indisponibili. Questo perché è alle prese con una sindrome influenzale che dunque va aggiungersi al problema alla tibia che già lo affligge da tempo.

Assenza certificata

Era già scontata in precedenza, adesso diventa una certezza la sua assenza per la trasferta di Lecce in campionato.