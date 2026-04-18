L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato l'attualità della squadra viola a Toscana TV: "In questa stagione non c'è mai stata una situazione dove hai visto la Fiorentina come un gruppo. Anche nelle partite che ha vinto non ha mai dato l'impressione di vedere una reazione. Ed è sempre stata piatta, questo è da valutare anche il prossimo anno. Questi ragazzi devono essere aiutati, la Fiorentina ha il potenziale, ma sono mancati i senatori."

"Cambi sbagliati contro il Crystal Palace"

Flachi ha proseguito "Vanoli non è l'allenatore giusto. Serve creare un'identità, la Fiorentina non fa tre passaggi di seguito, non c'è un cambio di campo o un taglio, una giocata che ti fa alzare in piedi. Questo è stato un anno veramente orribile. Siamo stati fortunati perché dieci anni fa in questo modo saremmo retrocessi. Le partite che abbiamo vinto non meritavano di vincerle. Il paradosso è che tu non puoi fare a meno di Parisi, e per questo ci dobbiamo fare delle domande. In ogni caso lo terrei perché è un giocatore che da l'anima. Sui cambi contro il Crystal Palace Vanoli ha sbagliato, poteva mettere anche i giovani. Gudmundsson non doveva uscire, sono anche i segnali questi. Ha fatto un buon lavoro ma se guardiamo questi dettagli il prossimo anno bisogna cambiare."

Su Paratici

E sul ds viola Fabio Paratici ha aggiunto: “La bravura di Paratici è che ha sotto delle persone che sanno trovare dei giocatori bravi. Fabio è una persona ambiziosa, e in più ha la rivalsa. Mi auguro che possa fare le sue valutazioni, ci sarà tanto da cambiare. Un nuovo allenatore? Grosso potrebbe funzionare, ma anche Sarri. Se ci metti un po' di entusiasmo la Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Questi ragazzi se sono indirizzati possono saper giocare ma se non hanno un'identità fanno fatica. Non so se la Fiorentina quando sarà salva potrebbe cambiare la proprietà, ma Paratici non viene per ridimensionare”.