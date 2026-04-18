Giovanni Kean, fratello dell'attaccante della Fiorentina Moise, ha commentato su un canale Twitch le condizioni fisiche del giocatore, fermo da diverse partite per un problema alla tibia.

“La gente parla, ma non sa come sta lui”

Giovanni Kean ha dichiarato: “Moise ha la tibia messa male per davvero, la gente parla ma non sa quale sia la sua reale condizione fisica. Per recuperare definitivamente dovrebbe stare fermo per due o tre mesi; invece gioca con le infiltrazioni perché vuol dare una mano alla squadra e fare la sua parte”.

“Deluso e amareggiato senza il Mondiale”

E ha aggiunto: "Lui sta provando una grande delusione ed amarezza per non essersi qualificato al Mondiale. Quello è un sogno che come tutti i giocatori coltivava da quando era bambino".