Amoruso: "Spero che Gudmundsson alzi il livello in queste ultime partite. Kean? Ha abboccato come un pesce, situazione difficile da gestire"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Ieri Gudmundsson mi è piaciuto, l'ho visto in palla, speriamo che in queste ultime partite riesca ad alzare il livello per dare qualche indicazione positiva in vista del mercato. Il cambio me lo spiego solo in relazione della partita di lunedì a Lecce. Aggiungo che, a salvezza raggiunta, vorrei vedere in campo un po' di giovani per capire chi potrebbe essere utile da tenere in prima squadra".

“Kean ha abboccato come un pesce”

Poi ha aggiunto: “Il caso Kean è nato sui social e quando succede questo è difficile intervenire. Il Pengwin ha teso una trappola e Kean ha abboccato come un pesce. Il mondo dei social è difficile da gestire ormai, però dico una cosa: se ci stai dentro e fai un mestiere pubblico come il calciatore, non puoi pensare che tutti siano sempre dalla tua parte o d'accordo con te”.