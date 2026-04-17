Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “L'anno prossimo la Fiorentina tornerà nell'Europa che conta. Inizierà una nuova era, Paratici farà pulito come si dice a Firenze. E' un dirigente che vince o perde con i suoi uomini, non con quelli che gli vengono lasciati dalla precedente gestione. Su questa stagione, a salvezza ottenuta daremo un voto e sarà un voto sufficiente, perché comunque la Fiorentina nonostante un'annata disastrosa sarà riuscita a salvarsi. Bisogna contestualizzare e fare le valutazioni a fronte di quella che era la situazione, ricordandoci che andare in Serie B sarebbe stata una tragedia sportiva”.

“Non tollero Kean”

Poi ha aggiunto: “Non tollero che un calciatore come Kean salti dieci partite all'anno. Il ragazzo è tanto bravo quanto complicato ma non sopporto questo atteggiamento, preferisco un altro. Voglio calciatori integri a costo di sacrificare la qualità. I premi non vanno dati per i gol o per gli assist, ma per le presenze. Solo chi gioca tutte o quasi tutte le partite è utile alla squadra”.