Capello: "Andiamo piano e siamo in crisi, in Fiorentina-Crystal Palace si è vista tutta la differenza tra noi e loro"

L'ex allenatore di Roma, Milan e Real Madrid, Fabio Capello, dopo l'eliminazione di Bologna e Fiorentina nelle coppe europee, lancia il suo allarme nei confronti del calcio italiano, attraverso La Gazzetta dello Sport.

“Questa crisi non è episodica”

“Zero squadre italiane nelle semifinali delle tre coppe europee - scrive Capello - Non ci succedeva dal 2018-19, quando la Conference non c’era ancora, e non riuscimmo a piazzare nessun club tra le migliori quattro in Champions ed Europa League. La sensazione, però, è che oggi non stiamo vivendo un episodio, un’eccezione, ma la dura realtà dei fatti”.

“Andiamo troppo piano”

E poi: "Andiamo piano. Troppo piano rispetto agli altri. Ieri la differenza di ritmo, agonismo, tecnica si è vista tutta in Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace. Normale contro la ricchissima Premier, direte voi. Alt, replico io…".

“…La nostra crisi è molto più profonda, diffusa e, temo, destinata a protrarsi per un po’ di tempo. E non sono solamente i risultati a dircelo”.