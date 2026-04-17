Bucciantini: "Da dicembre a oggi la Fiorentina è diventata una squadra, credibile in tutto quello che fa"

Eliminata, ma applaudita, la Fiorentina lascia la Conference League, ma lo fa con una prestazione ‘orgogliosa’, vincendo anche l'ultima gara per 2-1.

Uno stadio che è cambiato

Un atteggiamento che è piaciuto ai tifosi presenti al Franchi ieri sera: “Questo è uno stadio - sottolinea l'opinionista di Sky, Marco Bucciantini - in cui non uscivi mai con gli applausi. Fino a due mesi fa finivano le partite e c’era solo la processione per scusarsi, cattiva abitudine del calcio italiano. Forse questo calore era il massimo che la Fiorentina poteva portare a casa da questa serata”.

Una squadra ‘credibile’

Bucciantini ha anche detto che “da dicembre ad oggi la Fiorentina è diventata una squadra, credibile in tutto quello che fa”.