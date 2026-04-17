Un recupero per il campionato, forse due. Ma Kean è sempre più un caso e Parisi...

Lunedì prossimo, la Fiorentina ritornerà in campo per il campionato perché dovrà affrontare in trasferta il Lecce.

Brescianini a disposizione

Per questo appuntamento Vanoli tornerà, salvo sorprese negative, ad avere a disposizione Brescianini e potrebbe esserci anche Fortini.

Kean e Parisi invece…

Non ci sarà invece Kean, che è sempre più un caso. Come avete potuto leggere nelle scorse ore, l'attaccante, oltre ad essere alle prese con il solito problema alla tibia, ha pure l'influenza. Anche per Parisi non ci sono buone notizie e non è dato sapere quando potrà ritornare a verstire la maglia viola in campo.