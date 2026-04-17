Vanoli: "Manninger che tragedia, ho avuto la fortuna di giocarci a Firenze. Un ragazzo eccezionale"

Il mondo del calcio è rimasto attonito davanti alla notizia della morte dell'ex portiere anche della Fiorentina, Alex Manninger, avvenuta ieri a seguito di un tragico incidente.

Con lui aveva giocato anche l'allenatore viola, Paolo Vanoli che ha detto: “È stata una tragedia, Alex era un ragazzo eccezionale”.

E poi: “Ho avuto la fortuna di giocarci qui a Firenze. L'ho sentito nell'ultima intervista quando ha detto che voleva uscire dal calcio. Siamo vicini alla famiglia”.