Fiorentina-Crystal Palace: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Crystal Palace

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri Gosens; Mandragora, Fagioli; Harrison; Gudmundsson, Solomon; Piccoli.



Dopo l’importante vittoria casalinga contro la Lazio, che ha tolto i viola dalla zona rossa della classifica, questa sera la Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo per giocarsi quello che resta delle proprie carte europee: alle ore 21.00 la squadra viola al Franchi si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Dopo il 3-0 del Selhurst Park la qualificazione è diventata una vera e propria chimera ma la Fiorentina ha promesso di provare di tutto per ribaltare il risultato dell’andata. I viola arrivano all’appuntamento di stasera con meno defezioni rispetto ad una settimana fa, ma che dovrà comunque fare a meno di due pedine importanti come Moise Kean e Fabiano Parisi: out anche Fortini e lo squalificato Dodo. Tornano tra i convocati Solomon, Fagioli e Gudmundsson, quest’ultimi due squalificati durante l’ultimo turno di campionato. La sfida di questa sera sarà arbitrata dallo spagnolo Gil Manzano.

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