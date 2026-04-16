Malusci: "La Fiorentina può giocare con leggerezza. A Firenze le altre hanno recuperato risultati impensabili... io ci credo"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Io ci credo. Perché come le partite le sbaglia la Fiorentina, le può sbagliare anche il Crystal Palace. All'andata non c'è stata partita, mi davano l'impressione che potevano fare sempre male accelerando. Dal canto nostro, però, bisogna vedere che forza ha avuto la squadra. Se è quella di Londra, si può anche rimanere a casa. Però in campionato si è visto uno sprint a livello mentale che potrebbe permettere di giocare con leggerezza”.

“A Firenze hanno recuperato risultati impensabili. Può succedere anche il contrario”

“Chiaramente la Fiorentina sarebbe attesa da un'impresa. Dal punto di vista dell'infermeria e degli infortuni sta comunque migliorando, qualcuno è rientrato… a Firenze sono venute squadre a recuperare risultati impensabili, può farlo anche la squadra viola”.

“La curva è un fattore. Se fai due gol prima della ripresa…”

Sul tifo: “Già mi immagino la curva che rema in maniera forte, perché a livello ambientale sono cose che impattano. Quest'anno il sostegno c'è stato sempre, guardando la partita a Londra si sentivano solo i tifosi viola. Stasera, se si riuscisse a fare due gol prima della ripresa, potrebbe esserci una speranza”.