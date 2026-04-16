Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, verso la gara odierna contro il Crystal Palace, l'ex dirigente Costantino Nicoletti è intervenuto a Lady Radio: “Il rimpianto più grosso è il gol del 3-0: fosse finita con due gol di scarto sarebbe stato comunque complicato, ma le percentuali di possibilità di ribaltare il punteggio sarebbero maggiori. Si può comunque concretizzare una remuntada, ma perché è l'ultima chance che questo gruppo ha per raccontare qualcosa di questa stagione. Non possiamo celebrare una salvezza, inoltre la Conference è stata anche propaganda e fumo negli occhi. Un po' di polvere sotto il tappeto. Però questa è davvero l'ultima opportunità”.

“Il Palace non è una corazzata, proviamoci. Ma non facciamone drammi, potrebbe arrivare un'opportunità”

“Perché non provarci? Qualche bravo allenatore di Serie A ti ha detto che giochi libero di testa, ormai divertiti. Non fare il cazzone, evitiamo di prendere troppi gol. Anche perché questo Crystal Palace non ha dimostrato di essere chissà quale corazzata… è una buona squadra, ma non irresistibile. Insomma, non facciamone drammi e usciamo con dignità da questa competizione, se sarà obbligatorio. E potrebbe essere davvero una grande opportunità. A me dispiace non fare l'Europa, godrei a vedere anche la Mitropa Cup. Ma non avere l'impegno infrasettimanale lascia un'altra priorità, il campionato”.

“La Fiorentina è scorbutica. E la Conference è borderline”

“Questa Fiorentina è una squadra scorbutica. E la Conference è un torneo borderline, può accadere davvero di tutto in questa competizione. Le sorprese sono dietro l'angolo”.