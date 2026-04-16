Ndour: "Rendere i tifosi felici è bellissimo, sono abituato a reggere la pressione. Talento? Sta a me dimostrarlo sul campo"

Si avvicina il fischio d'inizio di Fiorentina-Crystal Palace, programmato per le ore 21 allo stadio Artemio Franchi. A tal proposito, il centrocampista viola Cher Ndour ha parlato ai media ufficiali UEFA in vista della gara.

“Firenze è legatissima alla Fiorentina. Vogliamo rendere i tifosi felici”

“Sappiamo tutti quanti tifosi ha la Fiorentina e quanto questi siano passionali. Firenze è molto legata alla sua squadra, sente di rappresentarla. E noi vogliamo fare i tifosi felici, il più possibile. Alla fine è la cosa più bella che c'è”.

“Devo dimostrare sul campo che queste voci hanno ragione. Pressione? Sono abituato”

Uno dei migliori talenti italiani? “Per me essere rappresentato così è una sfida, uno stimolo. Sta a me dimostrarlo sul campo per dare ragione a queste voci. Pressione? Ho frequentato sempre grandi spogliatoi, sono abituato a reggerla. Il modo migliore per affrontarla è essere sé stessi in ogni situazione”.