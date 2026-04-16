Cucchi: "E io che pensavo che la Fiorentina potesse lottare per entrare in Champions, un vero mistero. Vanoli da riconferma"

Come ha fatto la Fiorentina a vivere una stagione del genere? E' l'interrogativo che si sono fatti in molti, compreso l'ex radiocronista Rai, Riccardo Cucchi.

Un grande mistero

“Per me la Fiorentina è un grande mistero - ha detto a News.Superscommesse.it - io a inizio anno la vedevo in lotta per l'Europa League, forse addirittura per un posto tra le prime quattro. Ha rischiato la retrocessione, ora ne è venuta fuori anche grazie alla firma di Vanoli”.

Vanoli da riconfermare

“Detto questo, per me l'organico non è da zona retrocessione: è davvero un mistero quello che è successo. Vanoli è stato bravissimo, ha preso in mano una situazione molto complicata, al punto che meriterebbe una riconferma: per capire il suo valore, in primis, ma anche per capire il reale valore della squadra, per capire cosa è successo”.

Sarri miracoloso

Intanto lunedì scorso i viola hanno avuto la meglio sulla Lazio di Sarri. Su quest'ultimo, Cucchi ha dichiarato: “Per me, il lavoro di Sarri ha prodotto un mezzo miracolo, con una squadra indebolita dal non-mercato estivo dell'anno scorso. Non è stata travolta, come è accaduto ad esempio alla Fiorentina, e si trova a metà classifica”.