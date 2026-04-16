Flachi: "Rimonta possibile. La partita è una vetrina per Piccoli e Gudmundsson. Vanoli? Cambierei"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La rimonta è possibile, il calcio è bello perché può succedere di tutto. La squadra ora non sente più la pressione in campionato, dopo la vittoria di lunedì. Mi aspetto davvero una Fiorentina che non abbia paura, libera mentalmente”.

“Palace ottimo, ma non imbattibile. Vetrina per gli attaccanti”

Sul Crystal Palace: “Mi ha impressionato positivamente all'andata, sono davvero una buona squadra. Ma non sono imbattibili. La Fiorentina può e deve giocarsela senza timore. Attacco? Piccoli e Gudmundsson hanno poche partite per mettersi ancora in mostra, sono le ultime della stagione. Questo è un vero test. Possono rimanere o no? Lo capiremo anche da stasera”.

“Vanoli? Ha fatto bene, ma cambierei tecnico”

Vanoli da confermare? “Indubbiamente ha fatto bene da quando è qui, ma io cambierei allenatore. Non so se sia l'uomo giusto per il futuro. Spesso è il tecnico a pagare gli errori, non i calciatori. E una stagione del genere lascia troppi strascichi”.