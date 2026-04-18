Primavera, Juventus-Fiorentina 1-2 Zuccata di Conti, viola avanti! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Juventus-Fiorentina 1-2 (29' Durmisi, 38' Sadotti, 88' Conti)
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti; Atzeni (70' Kone), Montenegro (59' Conti), Deli (86' Bonanno); Evangelista (70' Jallow), Puzzoli, Mazzeo (86' Angiolini).
A disp.: Dolfi, Fei, Colaciuri, Turnone, Croci.
All.: Daniele Galloppa.
Entra nel rush finale anche la regular season del torneo Primavera 1, con la Fiorentina che ha perso la vetta nel turno scorso, perdendo con il Sassuolo. La squadra di Galloppa è scesa al terzo posto, scavalcata da Cesena e Parma.
Fiorentinanews.com c'è!
Occasione di rilancio quella di stamattina contro la Juventus: appuntamento alle 11 a Vinovo e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.
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90'
5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Tona Mbei
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89'
Juventus che inserisce lo spagnolo Lopez al posto di Vallana
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88'
Conti incorna in rete!
GOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Conti segna di testa e fa 10 in campionato, inzuccando il cross di Kone alle spalle di Radu! 1-2, vantaggio viola!
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87'
Calcio d'angolo per la Juventus, frutto di una buona giocata di Bellino
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86'
Cambi viola, gli ultimi. Fuori Deli e Mazzeo, dentro Bonanno e Angiolini
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85'
Fiorentina che lascia spazi troppo ampi alla Juventus per pungere in contropiede, Kospo però è bravissimo a murare Durmisi nell'uno contro uno, respingendo il tiro della punta albanese da pochi passi
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84'
Intervento eccezionale di Sadotti che mura Elimoghale, che aveva calciato al volo sfruttando un lancio precisissimo. Chiusura perfetta del difensore viola
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83'
Cure mediche in corso per Trapani, che ha subito un duro colpo mentre viaggiava a tutta velocità
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82'
Ammonito Vallana che ha steso Trapani in ritardo siderale
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82'
Elimoghale se ne va palla al piede e poi cerca il tiro da posizione defilata, respinge Leonardelli
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81'
Ammonizione per Rizzo, che interviene in ritardo su Mazzeo
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80'
Entra Borasio nella Juventus, esce Bamballi
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78'
Chiusura eccezionale di Rizzo che mura il destro di Jallow da pochi passi, dopo che Kone aveva servito coi tempi perfetti la punta gambiana
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76'
Ripartenza viola con Jallow che sgasa e si porta il pallone in avanti, il difensore viola va al tiro ma la sua conclusione dovrebbe essere stata respinta proprio da Jallow, in maniera naturalmente fortuita
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75'
Puzzoli chiude aprendo troppo il piattone dal limite un'ottima trama gigliata, impreciso il 10 viola, che non sta riuscendo a incidere oggi in fase di conclusione
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73'
Che rischio per la Fiorentina!
La Fiorentina prova a suicidarsi con Leonardelli, che serve un pallone folle a Sadotti, Corigliano ruba palla e poi salta il portiere viola ma si allarga troppo finendo per calciare sul fondo e fallendo un'occasione enorme
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71'
Buona l'azione di Mazzeo, che si crea spazio per il tiro ma poi conclude troppo debolmente a giro, parata facile per Radu
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70'
Entra Jallow al posto di Evangelista, quindi Kone entra al posto di Atzeni
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68'
Leonardelli respinge
Juventus che si rende pericolosissima e che va al tiro con Durmisi, ottima risposta di Leonardelli, quindi Corigliano segna a porta vuota sull'assist di Elimoghale, che però è in fuorigioco netto, rete annullata
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66'
Puzzoli prova a far filtrare per il taglio di Mazzeo, è ottimo però il tagliafuori di Rizzo, che impedisce all'ala viola di arrivare sul pallone
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61'
Entrano Bellino e Corigliano per la Juventus, fuori Merola e Tiozzo
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59'
Cambio per la Fiorentina: entrato Conti, fuori l'appena ammonito Montenegro
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58'
Rimane a terra Rizzo dopo il colpo subito da Montenegro, e ora riceve le cure dello staff sanitario juventino. Non sembra però niente di grave per il calciatore bianconero
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57'
Ammonizione per Montenegro, che commette un fallo evidente su Rizzo a metà campo
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54'
Altra occasione per Deli, che stavolta calcia alto col sinistro sul pregevole invito di Atzeni. Non preciso purtroppo il centrocampista viola, che però dimostra di avere ottimi tempi di inserimento
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54'
Lavora bene il pallone la Fiorentina e si apre un bel varco per Deli ai 20 metri, mancino però strozzato dal centrocampista viola, che spedisce fuori il suo tiro
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50'
Conclusione di Trapani col mancino deviata sul fondo, calcio d'angolo per la Fiorentina. Dal tiro dalla bandierina però non scaturisce alcun pericolo per la difesa di casa
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49'
Elimoghale ruba palla ma anziché puntare la porta viola apre per Tiozzo, di fatto permettendo alla Fiorentina di poter rientrare, azione bianconera che di fatto sfuma
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46'
Via al secondo tempo
Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!
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46'
Cambio all'intervallo per la Juventus: entrato Elimoghale, fuori Leone
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47'
Fine primo tempo, sul punteggio di 1-1. Fiorentina che ha pareggiato con Sadotti il gol del vantaggio bianconero firmato da Durmisi
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45'
L'arbitro Tona Mbei assegna due minuti di recupero
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41'
Evangelista, che occasione
Fa tutto bene Evangelista, che in un fazzoletto salta secco Bamballi ma da pochi metri ciabatta il mancino, strozzando il tiro e spedendo fuori. Enorme chance per completare la rimonta avuta dalla Fiorentina
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38'
Gran botta di Sadotti!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Sadotti calcia in porta dai 25 metri, trovando un destro fantastico a incrociare che batte Radu, 1-1, pareggio viola!
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37'
Colpo subito da Tiozzo, che rimane a terra. Cure mediche in corso per il calciatore juventino e giocatori che ne approfittano per bere e rifiatare
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34'
Prova ad organizzare una reazione la Fiorentina, ma ora i giovani viola appaiono troppo nervosi e frenetici. Juventus che si chiude molto bene non lasciando spazi alla squadra di Galloppa
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30'
Protesta Sadotti, difficile capire perché, e si prende un cartellino giallo
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29'
Segna Durmisi
GOL DELLA JUVENTUS. L'attaccante albanese fa secco Leonardelli col sinistro, dopo un rimpallo favorevole e una gestione della situazione piuttosto dormiente di Kospo e Montenegro. 1-0
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25'
Bamballi chiude su Evangelista, ma concede il corner alla Fiorentina
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23'
Non c'è un attimo di tregua, contropiede Juventus con Leone che arriva velocissima in posizione di sparo, conclusione sul primo palo respinta coi piedi da Leonardelli in corner
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23'
Fantastica e travolgente azione personale di Sadotti che si mette in proprio servendo poi Mazzeo, conclusione però troppo scarica dell'ala viola, para facilmente Radu
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20'
Puzzoli ruba palla e spara in porta: alto il sinistro del 10 viola, da posizione molto buona. Si poteva fare meglio
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18'
Merola punta Trapani e mette al centro, cross insidioso sul quale si avventa l'albanese Durmisi, ben schermato però da Sadotti
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14'
Puzzoli riceve un colpo evidentissimo da Bamballi, ma l'arbitro Tona Mbei non fischia niente. Proteste veementi di Galloppa che viene redarguito dall'arbitro, autore tuttavia di un chiaro ed evidente errore
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12'
Bellissima apertura di Deli per Mazzeo che salta facilmente il diretto avversario e va al tiro, trovando però la respinta del muro della difesa juventina
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10'
Juventus che ottiene un corner, che però non c'era: evidente l'ultimo tocco di Merola e non di Deli
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7'
Altra ottima azione viola, dopo un recupero alto su errore di Makiobo, Puzzoli si accentra, pallone a Sadotti che apre per Evangelista, botta in porta deviata in corner
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7'
Evangelista si accentra dalla destra e mette in mezzo col mancino a rientrare, non riescono ad intervenire né Atzeni né Mazzeo e il pallone termina sul fondo
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5'
Partita subito scoppiettante: manovra avvolgente della Fiorentina che libera Deli al tiro da un'ottima mattonella, il tiro del mancino viola è alto di poco sopra la traversa
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4'
Errore che poteva essere gravissimo in costruzione della Fiorentina, ma Montero calcia debolmente tra le mani di Leonardelli da posizione più che favorevole. Grosso rischio corso dalla Fiorentina
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4'
In grande spolvero Merola a sinistra, il calciatore juventino ottiene un calcio d'angolo andando al cross dal fondo
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3'
Merola salta secco Trapani e riesce ad entrare nell'area di rigore della Fiorentina, provando un tiro cross da posizione defilata, respinge Leonardelli, quindi libera la difesa viola
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2'
Spinge subito Mazzeo a sinistra, cross intercettato da Rizzo, pallone sul fondo: primo corner per la Fiorentina
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1'
Attacca la Juventus: cross dalla destra del francese Bamballi, prova a fare da sponda Merola sul secondo palo ma non riesce a dare forza al colpo di testa, Leonardelli può fare sua la sfera
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1'
Partiti!
Inizia Juventus-Fiorentina, FORZA VIOLA!