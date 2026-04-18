Primavera, Juventus-Fiorentina 1-2 Zuccata di Conti, viola avanti! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Juventus-Fiorentina 1-2 (29' Durmisi, 38' Sadotti, 88' Conti)

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti; Atzeni (70' Kone), Montenegro (59' Conti), Deli (86' Bonanno); Evangelista (70' Jallow), Puzzoli, Mazzeo (86' Angiolini).



A disp.: Dolfi, Fei, Colaciuri, Turnone, Croci.

All.: Daniele Galloppa.

Entra nel rush finale anche la regular season del torneo Primavera 1, con la Fiorentina che ha perso la vetta nel turno scorso, perdendo con il Sassuolo. La squadra di Galloppa è scesa al terzo posto, scavalcata da Cesena e Parma.

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Occasione di rilancio quella di stamattina contro la Juventus: appuntamento alle 11 a Vinovo e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.