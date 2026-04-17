Galloppa: "Quando giochiamo da Fiorentina, siamo quelli da battere. Juventus più matura e organizzata, ma..."

Verso la sfida contro la Juventus, l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Ormai siamo alle battute finali, mi aspetto una risposta caratteriale. Mi aspetto quantomeno la prestazione a livello mentale di una squadra forte. Sulla sconfitta contro il Sassuolo, per me non abbiamo fatto bene la fase di non possesso, abbiamo sbagliato tanto. Poi gli episodi -non per errori arbitrali o chissà cosa- sono stati condizionanti, perché anche in inferiorità numerica stavamo facendo meglio. Rimanere in nove è stato il punto cruciale. Peccato, però dobbiamo fare tesoro”.

“Tiriamo fuori il massimo dalle ultime partite, campionato equilibrato”

La situazione può ripercuotersi? “Spero di no. Chiaramente ci rimani male e dà fastidio, però il campionato è davvero molto equilibrato. Se non fai punti ti saltano sopra e viceversa. Abbiamo ancora quindici punti a disposizione e dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo, vediamo a fine anno dove siamo. Va bene così”.

“Juventus organizzata. Rincorrere non è un vantaggio, vogliamo tornare avanti”

Sulla Juventus: “Sappiamo cosa fanno, sono bravi. Sono cresciuti molto per equilibrio e organizzazione, soprattutto in non possesso. Mi aspetto una gara difficile contro un squadra un po' più matura, spesso hanno lavorato insieme e alla lunga si vede. Sarà diverso rispetto all'andata. Rincorrere? Non è un vantaggio, anzi, vogliamo tornare davanti. Siamo la squadra da battere quando giochiamo da Fiorentina, siamo veramente forti. Ma non sempre le partite vanno quando vogliamo”.