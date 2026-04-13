La prima volta con i grandi per Cianciulli, giovanissimo capitano della Fiorentina (che non ha ancora esordito nemmeno in Primavera)

C'è anche una prima volta in casa Fiorentina in vista della partita contro la Lazio. Tra i convocati viola c'è infatti anche Salvatore Cianciulli, alla prima chiamata con i grandi.

Chi è Cianciulli?

Classe 2008, nato ad Avellino, è capitano della squadra Under 18 viola. Può giocare sia da regista che da mediano, di piede mancino. Il giovane centrocampista viola era stato chiamato solo una volta da Galloppa in Primavera, per la gara di ritorno della Youth League contro il Legia Varsavia (ma zero minuti giocati).

La sua stagione

Per lui con l'Under 18 di Capparella sono 28 presenze stagionali con 5 gol e 3 assist. Al Torneo di Viareggio sono state 7 le presenze e un gol.