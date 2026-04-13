Quattro gli infortunati in casa Fiorentina: da Kean a Brescianini, ecco il punto sulla loro situazione fisica

Oltre ai convocati per la gara contro la Lazio (LEGGI QUI), la Fiorentina ha fatto il punto su quelli che sono gli infortunati e i rispettivi problemi fisici.

Gli assenti

Out ancora Kean per solita problematica alla tibia, ancora non risolta e che lo tormenta da tempo. Fuori anche Brescianini per un risentimento muscolare a carico dell'adduttore sinistro.

Fuori anche due terzini

Assenti anche Parisi, che è alle prese con un edema osseo al piede destro e Fortini, che ha a che fare con una sindrome retto – adduttoria. Tuttavia il club viola fa sapere che quest'ultimo è prossimo al rientro.