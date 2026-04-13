I convocati della Fiorentina: Kean alza ancora bandiera bianca, ma ci sono tanti assenti. Il recupero di Solomon

Spinta anche da richieste sempre più pressanti, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la partita di campionato contro la Lazio.

Kean ancora out

Una lista che ha fatto emergere molte notizie negative, purtroppo. In primo luogo c'è da segnalare la nuova assenza di Kean, alle prese con il solito problema alla tibai, me che potrebbe rientrare però giovedì contro il Crystal Palace.

Gli altri assenti

Non ci sono diversi giocatori. Oltre a Fagioli e Gudmundsson, squalificati, mancano anche gli infortunati Parisi, Brescianini e Fortini. Recupera il solo Solomon che mancava da fine febbraio.

Questa la lista dei convocati:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) CIANCIULLI Salvatore

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor