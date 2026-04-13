I convocati della Fiorentina: Kean alza ancora bandiera bianca, ma ci sono tanti assenti. Il recupero di Solomon
Spinta anche da richieste sempre più pressanti, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la partita di campionato contro la Lazio.
Kean ancora out
Una lista che ha fatto emergere molte notizie negative, purtroppo. In primo luogo c'è da segnalare la nuova assenza di Kean, alle prese con il solito problema alla tibai, me che potrebbe rientrare però giovedì contro il Crystal Palace.
Gli altri assenti
Non ci sono diversi giocatori. Oltre a Fagioli e Gudmundsson, squalificati, mancano anche gli infortunati Parisi, Brescianini e Fortini. Recupera il solo Solomon che mancava da fine febbraio.
Questa la lista dei convocati:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) CIANCIULLI Salvatore
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor